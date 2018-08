Mussidan, France

Il est 11 heures et le thermomètre affiche déjà 28 degrés sur ce carrefour de Mussidan, en Dordogne. Michel Varaillon et son équipe travaillent au milieu des voitures, sous le soleil, pour refaire le marquage au sol. Axel est saisonnier et il a pris ses précautions : crème solaire et surtout, boire, pour éviter de se déshydrater.

On ne pourrait pas travailler l'après-midi sous cette chaleur", Michel Varaillon, le chef d'équipe.

"On se dépense beaucoup, on est plus vite fatigué et le plus dangereux, c'est l'insolation, voire le malaise, explique Christophe, un des salariés. Au milieu de la route, ça peut être très dangereux." Les malaises restent tout de même rares.

Lors des fortes chaleurs, les horaires sont aménagés : six heures jusqu'à 13 heures, au lieu de 7h30 -17h30 en temps normal. "On ne pourrait pas travailler l'après-midi sous cette chaleur, affirme, Michel Varaillon, on ne tiendrait pas."

Les équipes qui travaillent sur les routes doivent beaucoup s'hydrater. © Radio France - Mathilde ERRARD

Il y a 41 ans quand Michel a débuté, les conditions de travail l'été n'étaient pas les mêmes : pas d'horaire aménagé et les étés étaient moins chauds, se souvient-il. Aujourd'hui, à cause du réchauffement climatique, les périodes de canicule sont plus longues et plus fréquentes. Autant de précautions à prendre pour ces travailleurs de la route pour éviter les accidents du travail.