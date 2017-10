Des travaux en urgence pour éviter un effondrement au Partage des eaux

Les engins de chantiers sont arrivés ce lundi à L'Isle-sur-la-Sorgue, pour débuter des travaux d'urgence et éviter l'effondrement d'un des seuils.

Depuis ce lundi, des travaux sont menés en urgence au Partage des eaux à L'Isle-sur-la-Sorgue.

C'est là que la Sorgue issue de la résurgence se divise en deux parties pour alimenter les réseaux des Sorgues, d'une part vers l'Isle / Entraigues et d'autre part vers Velleron La séparation a été effectuée en 1852. Un peu plus de la moitié du cours d'eau part vers Entraigues et le reste vers Velleron avec deux seuils de franchissement de part et d'autre.

Le syndicat mixte du bassin des Sorgues vient de s'apercevoir qu'un des seuils qui divisent ce partage s'était considérablement creusé au risque de s'effondrer a tout moment.

Il y a un affouillement sous le seuil situé en face des deux restaurants, une cavité qui s'est formée par érosion sous la berge et une partie de la route. Son effondrement serait catastrophique.

"La partie du seuil contre le quai repose sur du vide, il n'y a plus rien dessous qui la tient. Il est très urgent de remplir ce vide" - Sylvain Jandelle, technicien du bassin mixte du bassin des Sorgues.

En cas d'écroulement, c'est un déversement de la Sorgue qui partirait peut-être en quasi totalité vers Velleron, asséchant l'autre réseau.

La période est idéale pour ces gros travaux : l'étiage est très bas après un été très sec. Il faut d'abord coffrer une partie de l'ouvrage avant que les cavités creusées ne soient comblées par injection de béton : une opération qui doit être terminée dans deux semaines.