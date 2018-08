Belmont-Tramonet, France

A partir de ce mercredi, toutes les activités sont suspendues sur le Guiers, entre St Genix sur Guiers et Saint Béron, dans l’avant pays savoyard. En raison de la sécheresse, cette rivière située entre la Savoie et l'Isère, a un niveau très bas, et un débit très faible.

« Il manque un mètre à un mètre et demi d’eau dans la rivière »

C’est le constat fait par David Maillard, le président de l’association de pêche du Guiers et du Tiers. « Et comme il n’y a pas de débit, l’eau stagne et chauffe rapidement ». Mercredi après-midi, il a relevé 23,6 degrés, or les poissons de la rivière (truites, ombres) meurent au-delà des 25 degrés.

Pour préserver les poissons, les pêcheurs et les loueurs de paddles et kayaks cessent donc leur activité en attendant que la situation s'améliore. Ils n'étaient pas obligés, mais ils ont mis cette mesure en place ensemble récemment (et avec la communauté de communes Val Guiers), pour préserver la rivière et le milieu aquatique lors d'épisode de forte sécheresse.

Intérêt de cette mesure

Arrêter de se baigner, de pratiquer le paddle ou la pêche, permet de donner du temps et un répit à la rivière."L’activité humaine participe à l’augmentation de la température de l’eau, et diminue l’oxygène nécessaire aux poissons", explique David Maillard de l’association de pêche.

Il va falloir attendre la pluie, pour que les activités reprennent.



Carte des communes concernées par cette mesure