Chez De Moor, on veut prendre soin des vendangeurs. La bonne ambiance est omniprésente, et c'est aussi pour donner la banane aux 17 vendangeurs. "C'est grosso modo le même travail qu'il y a 50 ans ou 100 ans, raconte Stéphanie, l'une des vendangeuses. C'est vraiment bien de garder ce côté saisonnier, c'est un moment fort de la saison". Discret sous sa casquette, on a même du mal à reconnaître le patron, Olivier De Moor : "nous, on apprécie, tout en sachant que c'est une période de stress. On est quand même tendus... C'est le travail d'une année qui se joue, là. Avec nos petits bras !"

Dans les vignes du vigneron de Courgis, vous ne verrez pas de machine. On récolte à la main, pour ne pas abîmer le raisin. Et on pense aussi au dos de ses ouvriers. David sort 400 bacs de 25 kilos de raison par jour, grâce à une chenillette. "Ça se développe, pour éviter la pénibilité des gens qui sortent les bacs, explique-t-il. C'est une belle amélioration". Une fois dans un utilitaire, les raisins prennent la direction du chai. Un pressoir de 1 500 kilos donne 1 000 litres de jus. Des vendanges faites avec amour, qui sentent le bon vieux temps. Jusqu'à la cuisine, faite par belle-maman Geneviève.

La girafe, pour que les raisins aillent des caisses à la machine, au Domaine De Moor à Courgis © Radio France - Bruno Blanzat

France Bleu Auxerre est en direct du domaine Brocard à Préhy, ce vendredi 7 septembre, de 6h à 9h.