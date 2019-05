Des vents forts annoncés en Lorraine

Les rafales de vent attendues seront de l'ordre 65 km/h, temporairement 70/75 km/h, et jusqu'à 90 km/h sur les surfaces de montagne les plus exposées.



⚠️Soyez vigilants pendant cet épisode, notamment sur la route et en extérieur, et tenez-vous informés https://t.co/sJWKAN7TZf