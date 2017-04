Des vignes touchées dans le bordelais après les fortes gelées de la nuit

Les températures minimales ont atteint les moins 2 à moins 4 degrés dans la nuit de mercredi à jeudi dans certains secteurs de la Gironde. Il y a des dégâts dans des vignobles.

Les viticulteurs sont inquiets dans le bordelais. Ils ont été surpris par des températures minimales négatives dans la nuit de mercredi à jeudi, moins 2 à moins 4 degrés en fonction des secteurs du département. Conséquence, il y a déjà des pertes importantes. Jean-Yves Merlet, viticulteur à Prignac-en- Médoc , a vu le quart de son exploitation touchée; 4 hectares ont même été victimes du gel à 100%. Il n'avait pas vu une telle situation depuis 1991.

C'est dur; on est choqué et pessimiste. Y a beaucoup de communes touchées. On fait le tour de nos parcelles ce matin pour évaluer les dégâts.

Jean-Yves Merlet viticulteur à Prignac-en-Médoc