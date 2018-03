Ce vendredi, sur la commune du Castellet une vingtaine de viticulteurs en tracteur ont organisé une opération escargot contre la décharge illégale qui nuit aux vins de Bandol. Des camions déversent illégalement chaque jour des tas de gravas et de terre sur un terrain qui jouxte les vignes.

Le Castellet, France

Des tas de gravas, des déblais, des poutres, de la taule, juste à côté des vignes. Cela fait plus de 30 ans que les viticulteurs de Bandol dénoncent la présence de cette décharge à ciel ouvert sur la commune du Castellet. Des camions viennent déverser chaque jour des tas de déchets. "Ce sont des entreprises du BTP", selon Christine De Salvo, présidente de la cave coopérative de la Cadierenne, venue soutenir les manifestants ce vendredi.

Ce qui a mis la puce à l'oreille des riverains et viticulteurs, c'est le ballet incessants des camions sur la départementale 87. Des poids-lourds qui vont tous sur le même terrain, sur la Route des Oratoires, juste à côté des vignes. "Il y a au moins 100 camions par jour. Ils déversent tout type de déchets", nous confie Christine De Salvo.

Hors micro, les viticulteurs présents à la manifestation soupçonnent les propriétaires du terrain d'autoriser les entreprises du bâtiment à décharger leurs déchets sur ces terres, avec des tarifs moins onéreux qu'en déchetterie.

Pour les viticulteurs, il y a urgence. Cédric est vigneron sur le terroir de Bandol : "On ne sait pas ce qu'ils déversent ici, on a du déclasser 20 hectares de l'appellation vin de Bandol". Car la décharge grossit chaque jour et le patrimoine de Bandol perd du terrain.

Contacté par téléphone par France Bleu Provence la préfecture du Var affirme avoir "constaté des infractions et avoir déjà verbalisé les entreprises concernées et les propriétaires du terrain". Mais la préfecture prétend que rien ne peut être fait "tant que les responsables ne sont pas convoqués devant un tribunal par le procureur de la République".