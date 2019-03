Descartes : un nouvel exploitant pour la gestion du barrage hydroélectrique sur la Creuse

Descartes, France

C'est la société Ener-Centre-Val-de-Loire/Hydrocop qui a été retenue, au terme d'un appel à candidature, pour gérer le barrage de Descartes-Buxeuil sur la Creuse, un ouvrage situé à environ 10 km en amont de la confluence avec la Vienne. La décision a été prise par les préfètes de la Vienne et d'Indre-et-Loire pour une durée d'exploitation de 40 ans. Ce barrage hydro-électrique est beaucoup plus rentable qu'une installation éolienne, de part l'apport plus régulier de l'énergie fluviale. Le choix du prestataire a été effectué en fonction d'une exigence très forte vis à vis de la protection de la ressource piscicole. Le barrage est en effet situé sur un point stratégique pour la migration de la population des saumons, mais également pour l'alose, la lamproie et l'anguille. Deux anciennes passes à poissons existent sur le site actuel.

Au total, 5 entreprises étaient candidates pour décrocher la gestion de ce site mis en service en 1861 afin d'utiliser la force motrice de l'eau au bénéfice de la papeterie de la Haye-Descartes. Depuis 1982 et jusqu'en 2014, le barrage a été entretenu et exploité par le Conseil Général d'Indre-et-Loire. Depuis 2014, il est entretenu par Enesiel. On ne sait pas précisément quel est le montant de la concession, ni la puissance envisagée en Mégawatt par l'exploitant.