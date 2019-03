Désensablement du lac d'Hossegor : la Sepanso dépose un recours devant le Conseil d'Etat

Hossegor, France

C'est un énième rebondissement judiciaire dans ce dossier. La Sepanso vient de déposer un recours devant le Conseil d'Etat. L'association de défense de l'environnement demande à la plus haute juridiction administrative française d'annuler l'ordonnance prise le 4 mars dernier par le Tribunal Administratif de Pau. Ordonnance qui autorise la MACS, la communauté de communes Maremne Adour Côte Sud, à poursuivre les travaux de dragage du lac d'Hossegor.

La Sepanso estime notamment qu'il y a eu des vices de forme (motivations de la décision qui sont insuffisantes, débats non contradictoires...) et que le principe de précaution n'est pas respecté. Depuis le début, elle soutient que ce chantier détruit de façon irréversible la biodiversité du lac, et que le sable, qui est ensuite déversé sur la page de Santocha, à Capbreton, contient des sédiments toxiques.

Un bras de fer qui dure depuis le mois de décembre

"Nous estimons avoir des chances sérieuses d’obtenir que cette ordonnance de référé soit frappée de nullité" estime Georges Cingal, président de la Fédération Sepanso des Landes. "Notre objectif est d’obtenir une véritable suspension des travaux jusqu’à l’examen au fond du dossier de dragage par la justice. Ce serait une décision raisonnable face à un dragage éclair qui se révèle extrêmement destructeur et pollueur pour le lac et les plages atlantiques."

Il s'agit d'un énième épisode judiciaire dans ce dossier. Les travaux ont commencé début décembre dernier. 10 jours plus tard, le chantier avait été stoppé par le Tribunal Administratif de Pau suite à une première requête déposée par la Sepanso. Mais fin janvier, le chantier avait redémarré : cette fois, c'est la préfecture des Landes qui avait autorisé, par un nouvel arrêté, la reprise du dragage, à conditions que la MACS respecte de nouvelles dispositions. La Sepanso avait alors déposé une deuxième requête pour faire de nouveau stopper les travaux. Requête qui a donc été rejetée le 4 mars.

Depuis, le chantier a accéléré, jour et nuit, pour rattraper son retard. Il doit s'achever le 31 mars.