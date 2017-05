A Deulêmont, les frites belges ne donnent pas la patate aux habitants

Une usine de frites surgelées veut s'agrandir à Warneton, à la frontière belge, le long du canal de la Lys. Le projet provoque un tollé côté français, à Deulêmont, où on ne supporte déjà plus les odeurs désagréables, les aller et venues incessantes de camions.

C'est le congélateur de trop pour les Deulêmontois. L'usine belge Clarebout souhaite construire, de l'autre côté du canal de la Lys, côté Belgique, un nouveau hangar géant de 33 mètres de haut et 138m de long. Une réplique d'un premier congélateur géant destiné à stocker des palettes de frites congelées construit en 2011. Ce projet ne réjouit pas franchement les riverains, côté français, comme Denis Viaene, qui vit ici depuis 2003 :

Ce sera une deuxième verrue. Les vents sont souvent d'Ouest donc je suis privilégiée pour les nuisances. J'ai aussi eu des tremblements à cause d'une torchère qui brûlait le biogaz et quand elle se mettait en route, ma maison tremblait

Denis Viaene habite à 300m à vol d'oiseau de l'usine Clarebout, derrière lui © Radio France - Stéphane Barbereau

Ce problème de murs qui tremblent est réglé pour cet habitant, en revanche les odeurs sont toujours là. Clarebout a eu beau, en début d'année, arrêter 3 cheminées de 40m de haut pour les remplacer par une plus grande de 60 mètres de hauteur, dès qu'il y a du vent, c'est difficile à supporter selon Elisabeth Dumoulin, la présidente de l'association "Deulêmont défense de l'environnement" :

Quand vous êtes dans votre jardin et que vous êtes obligé de rentrer parce que ça sent, que vous ne pouvez pas mettre votre linge dehors parce qu'il y a des retombées grasses, c'est épouvantable

La difficile cohabitation entre une usine de frites et ces riverains Copier

Davantage de camions

Côté belge aussi, on se plaint des nuisances liées à cette industrie construite en 2007. Pascale s'est installée dans sa maison bien avant l'arrivée de Clarebout à Warneton. Elle est aux premières loges pour l'arrivée et la sortie des camions.

On va doubler, tripler, voire plus le nombre de camions par jour

L'entrée des camions sur le site Clarebout, à Warneton (Belgique) © Radio France - Stéphane Barbereau

Un gâchis d'argent public

Autre motif d'inquiétude pour les habitants, le projet de plateforme multimodal sur le canal de la Lys. Deux péniches par jour viendraient accoster. Officiellement, l'usine Clarebout n'est pas demandeuse d'une telle infrastructure financée par les autorités belges et l'Europe, mais le maire de Deulêmont est sceptique. Pour lui, un tel "port" ne servirait qu'à développer toujours plus l'usine. Le patron a d'ailleurs racheté il y a quelques années le terres où doit être construite cette plateforme qui serait un immense gâchis d'argent public pour Christophe Liénart, le maire de Deulêmont :

Des fonds européens vont financer la création de zones humides côté français et côté belge, ces mêmes fonds européens vont financer de la destruction de zones humides avec une bétonisation de zone inondables

Christophe Liénart, le maire de Deulêmont © Radio France - Stéphane Barbereau

3 700 000€ de fonds Feder s'annuleraient donc en quelque sorte dans ce secteur. Pire, VNF (les Voies Navigables de France) a prévu d'investir 100 000€ pour renforcer la rive du canal de la Lys qui serait détruite dans quelques années avec ce projet de plateforme multimodale.

Chistophe Liénart dénonce un gaspillage d'argent public Copier

Mais pour le maire, cette industrie nuit à l'image du village, "commune dortoir" de Lille où vont travailler l'essentiel des habitants : "Si on vient détruire totalement par une pollution visuelle, sonore et olfactive ces espaces, quel intérêt de venir encore à Deulêmont ?", s'interroge l'édile. La principale opposante au projet, Elisabeth Dumont va encore plus loin :

on va emmurer Deulêmont, c'est la mort du village !

Elisabeth Dumoulin, présidente de l'association "Deulêmont défense de l'environnement" © Radio France - Stéphane Barbereau

Des techniques industrielles qui posent question

Deux enquêtes publiques ont été demandées pour ce projet. Une qui s'achève, côté belge. Une autre qui commencera le 8 mai, côté français. Ce que les opposants voient comme une petite victoire même si les conclusions du commissaire-enquêteur français n'auront aucun impact sur le projet de Clarebout. Ces opposants s'interrogent aussi sur la dangerosité du site. Les congélateurs géants nécessitent de stocker d'importantes quantités d'ammoniac et les frites surgelées sont pré-cuites à l'huile de palme, dévastatrice pour la planète et hautement inflammable. Il y aurait eu plusieurs départs de feu sur le site ces dernières années. Mais comme souvent dans ce genre de polémique, on oppose à l'environnement, les emplois : 200 salariés travaillent chez Clarebout dont environ la moitié de Français. Rien d'incompatible pour la candidate Europe Ecologie les Verts dans cette 11ème circonscription du Nord, Lise Daleux :

Ces usines grignotent des terrains agricoles. On demande une agriculture locale, biologique pour nourrir une métropole d'un million d'habitants, ce qui va recréer de l'emploi !

Lise Daleux (EELV) refuse d'opposer emploi et environnement Copier

Au niveau de la métropole, seule 0,5% de la surface agricole est cultivée en bio. De son côté, l'association "Deulêmont défense de l'environnement" ne demande pas la fermeture de l'usine mais le statut quo. Elle organise une réunion publique le samedi 13 mai, à 10h au foyer communal.