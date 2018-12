Deux campings de la Dune du Pilat sanctionnés financièrement par le préfet

Pyla sur Mer, La Teste-de-Buch, France

Après une première mise en demeure en août dernier, le Pyla Camping et le Camping de la Dune (plus connus sous le nom des Flots Bleus) situés au pied de la plus grande dune de sable d'Europe, viennent de se voir signifier par le préfet de la Gironde, une astreinte financière de 500 euros par jour, pour avoir réalisé "des aménagements sans autorisation au titre des sites classés et du code de l'environnement".

La situation "illégale n'a que trop duré" écrit le préfet

Augmentation du nombre de mobile homes, bardage de bâtiments, installation de tentes sur platelage, etc. Le préfet de la Gironde reproche aux deux exploitants d'avoir pris leurs aises sur ce site classé depuis 1994. "Des manquements graves qui ont déjà donnés lieu à des rapports administratifs, des observations et même des arrêtés en août dernier", précise le communiqué.

Cette situation "illégale n'a que trop duré" et porte "atteinte à la qualité paysagère exceptionnelle" de la Dune "et de la forêt usagère de la Teste-de-Buch".

Les astreintes seront levées, si et seulement si, les exploitants déposent des demandes de régularisation conformes aux exigences de l'Etat.