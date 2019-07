Sécheresse : deux fois plus d'incendies en Creuse cet été

Creuse, France

Mégots de cigarette, barbecue... la moindre étincelle peut provoquer un incendie. Et en cette période de sécheresse, les pompiers de la Creuse appellent à la plus grande vigilance. En juin 2019, une cinquantaine d'incendies - sans gros dégâts - ont été recensés. C'est deux fois plus qu'en juin 2018. "Cela fait partie des choses qui aujourd'hui nous inquiètent parce que cela commence plus tôt que l'année dernière", explique Frédéric Delcroix, le directeur départemental des services d'incendies et de secours de la Creuse.

Qui dit feu, dit eau

Le département de la Creuse est en situation de crise. Tout usage non prioritaire de l'eau est interdit. Les pompiers ont dû eux-aussi s'adapter. "On ne lave plus les camions explique Frédéric Delcroix, on ne fait plus de manœuvres avec les tuyaux. Et on garde précieusement toutes les réserves d'eau de nos camions". Les pompiers disposent d'une trentaine de camions citernes, déployés sur tout le département, qui contiennent entre 3 000 à 3 500 litres d'eau.

Des conseils de prudence

Dans ce contexte, toute imprudence peut avoir des conséquences dramatiques. "On est vraiment dans une situation très, très tendue, insiste le patron des pompiers creusois ; tout ce qui est source d'alimentation d'un feu est à proscrire". Frédéric Delcroix en profite pour rappeler quelques conseils de bons sens :

Ne pas allumer de barbecues près de végétation

Ne pas jeter son mégot de cigarette n'importe où et l'éteindre dans du sable, de la terre

Avoir toujours de l'eau à proximité lorsqu'on utilise des outils qui provoquent des étincelles

90% des départs de feu sont d'origine humaine

Alors que faire si par un incendie se déclenche ? Là encore, il faut garder en tête ces quelques consignes :