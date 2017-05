Deux gypaètes barbus réintroduits dans les Baronnies

Deux poussins gypaètes barbus sont lâchés ce dimanche à Villeperdrix, dans les Baronnies (Drôme). Le rapace, menacé, fait l'objet d'un programme européen de conservation.

Ce sont deux poussins qui sont lâchés ce dimanche, deux beaux poussins puisqu'ils ont presque la taille adulte: ils font entre 2 mètres 20 et 2 mètres 50 d'envergure déjà. Ils vont être placés dans un nid artificiel, et seront nourris par l'équipe du Parc Naturel Régional et de l'association Vautours en Baronnies jusqu'à ce qu'ils prennent leur envol et soient autonomes, d'ici cinq semaines.

Un programme de conservation de l'espèce

Ces deux gypaètes barbus femelles viennent d'un centre d'élevage spécialisé en Andalousie, en Espagne. Il y avait déjà eu un lâcher l'an dernier dans les Baronnies et neuf oiseaux réintroduits dans le Vercors entre 2010 et 2013. Ces réintroductions s'inscrivent dans un programme européen de conservation de l'espèce parce que le gypaète barbu est un des rapaces les plus menacés.

Jamais d'énormes colonies de gypaètes

Il y a plus de 100 ans, le gypaète barbu a été braconné, empoisonné. Il a manqué de nourriture aussi par le passé avec l'obligation qui était faite aux éleveurs de ne pas laisser les cadavres de leurs bêtes mortes dans la nature. Aujourd'hui, le gypaète barbu est une espèce protégée, et il a de quoi se nourrir et vivre dans le Vercors et les Baronnies où la faune sauvage est plus nombreuse qu'il y a 100 ans et où les falaises où nicher sont nombreuses.

Mais il n'y aura jamais de grande colonie de gypaètes barbus dans la Drôme. C'est un oiseau territorial, un couple peut s'imposer sur un rayon 100 à 300 km². A terme, on peut espérer une population de 20, 30 ou 40 individus dans la Drôme. On en est encore loin. Cet hiver, l'association Vautours en Baronnies a compté entre 3 et 6 individus entre Drôme et Vercors.