Ce weekend, comptez les oiseaux dans votre jardin et faites avancer la science

La Ligue pour la protection des oiseaux et le Muséum national d'histoire naturelle, organisent une opération nationale de comptage des oiseaux des jardins. Tout le monde peut y participer et faire avancer la science.

Apprendre à reconnaître les oiseaux pour faire avancer la science. C'est ce que proposent ce weekend la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) et le Muséum national d'histoire naturelle (MNHN), qui organisent un comptage national des oiseaux des jardins.

Concrètement, il suffit de s'inscrire sur le site de l'opération pour télécharger un kit, qui permettra à chacun de reconnaître les volatiles et de noter leur nombre. "L'intérêt du kit c'est qu'il y a des petites illustrations qui permettent assez vite de reconnaître les espèces présentes dans les jardins", détaille Etienne Colliat, chargé d'études à la LPO.

Idéalement, chaque participant doit passer environ 1 heure, sur un périmètre restreint, à noter le nombre d'oiseaux qu'il aperçoit. Mésange, moineau, pie, rouge gorge... une trentaine d'espèces communes sont prises en compte.

Alimenter des études scientifiques

Le but de ce recensement est de mettre à jour des bases de données qui pourront ensuite servir à réaliser des études. "Les résultats vont être analysés par des scientifiques de la LPO et du MNHN et pourront par exemple servir pour des thèses de doctorat", explique Etienne Colliat.

Ces études sont d'autant plus importantes à l'heure où les population d'oiseaux ne cessent de décliner.

Mais où sont les oiseaux en Côte-d'Or ?

Toujours est-il que si vous souhaitez participer, il faudra déjà réussir à trouver des oiseaux. Ils sont anormalement peu présents en ce moment dans le département. Une situation qui s'explique par la relative chaleur en Europe.

"Jusqu'à encore peu il n'a pas fait très froid en Europe du nord. Or, les oiseaux que l'on observe chez nous à cette période de l'année viennent de ces zones là, et migrent quand il fait trop froid", analyse le membre de la LPO. La situation devrait revenir à la normale avec les récentes vagues de froid.