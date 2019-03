Deux marches pour le climat dans les Landes, le 16 mars

Département Landes, France

Ce samedi 16 mars aura lieu 5e marche nationale pour le Climat, "la Marche du siècle". Le Collectif Urgence Climat Landes donne rendez-vous à la population à Mont-de-Marsan et à Dax. En décembre dernier, une centaine de personnes avaient défilé à Dax.

Pour ce samedi :

A Dax , le rendez-vous est à 9h au Marché.

A Mont-de-Marsan, le rendez-vous est à 10 h aux Arènes, suivi d'une marche (avec animations visuelles, déguisements, musique, pancartes associatives, dessins d'enfants ...) jusqu'à la place Saint-Roch, la Mairie et le Théâtre. A la fin de la marche, place St Roch, une agora citoyenne Climat sera proposée sur les coups de 12h.

"Les dérèglements climatiques impactent d'abord les plus démunis et amplifient les migrations. Nous nous dirigeons droit vers la 6e extinction des espèces. Nous n'avons plus le temps des petits pas , mais nous avons toujours le choix : diminuer les gaz à effet de serre en changeant le système industriel, politique et économique , et promouvoir les adaptations locales aux dérèglements climatiques", explique le collectif Urgence Climat Landes, dans un communiqué.

140 organisations ont appelé le 6 mars dernier à une " Marche du siècle" pour le climat le 16 mars. Parmi les signataires on retrouve notamment Attac, Greenpeace France, le Secours Catholique, la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l'Homme, SOS Racisme ou encore le mouvement Ni Putes Ni Soumises.

"Un printemps climatique et social"

Les organisations préviennent : "Notre printemps sera climatique et social. Le 15 mars, la jeunesse sera en grève partout en France et dans le monde. Le 16 mars, nous marcherons ensemble, pour dire "ça suffit !" et demander des changements immédiats."

Si ma planète sèche, je sèche les cours

Avant le 16 mars, les jeunes ont aussi prévu de se mobiliser la veille, le 15 mars. Plusieurs centaines de jeunes français ont jusqu'ici manifesté plusieurs vendredis d'affilée, en répondant à l'appel de l'adolescente suédoise Greta Thunberg. La jeune fille de 16 ans a appelé à une "grève mondiale" des élèves le 15 mars pour réclamer un renforcement des actions pour lutter contre le changement climatique. Dans les Landes, les lycéens appellent à se mobiliser, à partir de 8h devant le lycée Charles-Despiau, à Mont-de-Marsan.

Le ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer, a annoncé ce lundi que des débats sur l'environnement seraient organisés "dans tous les lycées de France" vendredi, jour de la "grève mondiale" des élèves pour le climat. Ces débats seront organisés "de 16h00 à 18h00" dans tous les lycées, a dit le ministre précisant y travailler "avec les recteurs". "Il s'agit de manifester l'importance de ce sujet", et de "travailler à des choses concrètes que l'on peut proposer pour que les lycéens eux-mêmes s'engagent", a-t-il expliqué.