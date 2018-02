Les ministres Bruno Le Maire et Sébastien Lecornu se déplaceront lundi à Saint-Aubin-Les-Elbeuf en Seine-Maritime. Ils vont parler indemnisations avec les victimes des inondations.

Seine-Maritime, France

Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et des Finances et Sébastien Lecornu, secrétaire d'Etat auprès du ministre de la transition écologique et solidaire, seront lundi à Saint-Aubin-les-Elbeuf. Les deux ministres eurois iront à la rencontre des sinistrés touchés par les inondations pour échanger avec eux.

Les indemnisations au centre des discussions

Bruno Le Maire va leur rappeler les demandes faites par le gouvernement aux assureurs qu'il a réunis le 30 janvier : être compréhensifs avec les sinistrés sur les délais de déclaration et procéder aux indemnisations le plus rapidement possible.

Ils rencontreront les services municipaux ainsi que les sinistrés sur le chemin de halage, là où les inondations ont fait le plus de dégâts.