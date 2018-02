Deux-Sèvres: 1.000 kilomètres de routes salés

Par Clémence Dubois-Texereau, France Bleu Poitou

La Vienne et les Deux-Sèvres sont toujours placés en vigilance orange à la neige et au verglas ce mercredi 7 février. Et les 28 saleuses des Deux-Sèvres sillonnent les routes du département après de nouvelles perturbations au cours de la nuit.