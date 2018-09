Niort, France

La réunion a duré près de quatre heures ce vendredi après-midi à la préfecture des Deux-Sèvres. Troisième rendez-vous de médiation entre les porteurs du projet de construction de 19 retenues d'eau sur le bassin de la Sèvre niortaise (15 en Deux-Sèvres, deux dans la Vienne et deux en Charente-Maritime) et opposants. Des élus étaient également présents. "On a évité l'échec", commente la députée des Deux-Sèvres Delphine Batho à la sortie.

Des points qui font toujours débat

La Coop de l'eau, qui porte le projet, se dit prête à évoluer sur les volumes prélevés sur l'année. "On est sur un chiffre entre 12,7 et 13 millions de m3", précise Thierry Boudaud, vice-président de la Coop de l'eau. Loin des 24 millions de m3 fixés au départ comme volume de référence. Mais pour Julien Le Guet, du collectif Bassines non merci, "la réalité sur ce territoire depuis dix ans c'est plutôt un prélèvement à 10 millions de m3. Et sans considérer les évolutions du changement climatique".

Les négociations tournent aussi autour de la question des pratiques agricoles. "On réclame des économies d'eau et qu'on arrête de faire du maïs irrigué l'été qui en plus ne rémunère pas les agriculteurs", lance Patrick Picaud, autre membre du collectif Bassines non merci. "La chambre d'agriculture a fait des contributions sur l'évolution du modèle agricole, c'est une première. On a une agriculture qui bouge et avec un projet comme ça avec de l'eau on va accélérer vers plus de bio, une sécurité pour l'élevage...", assure de son côté Thierry Boudaud.

Un accord est-il possible ?

"Un consensus, c'est chaque acteur qui fait un pas petit à petit et après c'est une vraie décision de territoire. C'est ce qui est en train de se dessiner", espère Thierry Boudaud. Mais les opposants eux demandent plus de temps. "Les volumes qui peuvent être prélevés vont être requestionnés dans les deux ans qui viennent par la commission locale de l'eau", indique Julien Le Guet.

Des groupes de travail vont se mettre en place et un nouveau rendez-vous est fixé au mois de novembre.