Déviation de Jargeau : les opposants vont lever le camp mais la mobilisation continue

Le chapiteau et les yourtes du Village de la Loire vont être démontées à partir de ce lundi 19 août.

Mardié, France

Ce dimanche 18 août au matin, une soixantaine de participants se sont réunis sous le grand chapiteau blanc du Village de la Loire, à Mardié, pour une assemblée générale. L'objectif de la réunion pour ces opposants à la déviation de Jargeau et d'un nouveau pont sur la Loire était de statuer sur la suite à donner au mouvement. L'assemblée, dans laquelle on trouvait aussi des villageois et élus locaux, a décidé d'une grande manifestation-fête le week-end du 31 août au même endroit.

Il était déjà acté que le Village sur Loire, le nom donné à ce campement installé depuis une semaine, serait démonté "dès ce lundi", explique Chloé, une des organisatrices. Seule la cuisine et quelques utilitaires seront laissés sur place car ils seront réutilisés dès le 31 août.

Une "bulldo' fête" pour continuer la mobilisation

Cette "bulldo' fête", référence à la fois aux bulldozers du futur chantier et à la Loire ("bulle d'eau"), aura lieu sur un ou deux jours le week-end un 31 août. "Cette date a été choisie car elle survient la veille du début possible du déboisement, le lundi 2 septembre," raconte George, manifestant du premier jour.

Jusqu'à une quarantaine de campeurs ont occupé ce Village sur la Loire. © Radio France - Théophile Vareille

Une nouvelle qui a réjouit Marie, âgée de 13 ans. Elle a tenu à venir en famille ce dimanche : "il ne fallait pas que le mouvement s'arrête, une semaine ça ne suffisait pas, c'est bien de continuer."