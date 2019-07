Didier Guillaume annonce des aides pour les agriculteurs sinistrés après la canicule dans le Gard et l'Hérault

En visite à Nîmes, Didier Guillaume a annoncé des aides pour les agriculteurs sinistrés suite à la canicule dans le Gard et l'Hérault fin juin. Le ministre de l'Agriculture lance également une réflexion sur l'accès à l'assurance.

Nîmes, France

Raisins brûlés, feuilles séchées, les vignes du Gard et de l'Hérault ont énormément souffert de la canicule fin juin. Plus de 2.000 hectares ont été échaudés principalement autour de Nîmes. Les agriculteurs des deux départements attendaient beaucoup de la visite de leur ministre sur place. Didier Guillaume a promis ce vendredi des aides rapides notamment un allègement des cotisations sociales.

"J'ai vu des choses terribles" - Didier Guillaume

Une aide de l'Etat

Avant d'inaugurer le Mas des agriculteurs à Nîmes, Didier Guillaume s'est rendu dans des exploitations agricoles sinistrées après la canicule et les incendies. Le ministre de l'Agriculture a annoncé des aides : "Les agriculteurs auront des exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties et des reports de cotisations sociales évidemment."

"L'Etat va tout faire pour apporter la grande solidarité possible" - Didier Guillaume

Le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume a inauguré le Mas des agriculteurs à Nîmes (Gard) © Radio France - Romain Berchet

Une réflexion sur l'accès à l'assurance

Au delà des aides, le ministre de l'Agriculture a lancé une grande réflexion sur l'accès à l'assurance. C'est l'une des principales demandes des syndicats. "Le travail sur la réparation n'est pas assez fait aujourd'hui. L'assurance récolte n'est pas assez généralisée. Il faut donc trouver des solutions" selon le ministre de l'Agriculture.

"Il n'y a pas assez d'agriculteurs assurés aujourd'hui" - Didier Guillaume