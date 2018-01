Dijon, France

Vanessa travaille à la boulangerie Héliot dans le quartier des Bourroches à Dijon. Depuis le début du mois de janvier, à plusieurs reprises, elle a constaté que l'eau du robinet était de couleur suspecte:" l'eau est jaune, voire couleur terre. On ne prend pas de risque. On boit de l'eau en bouteille. Ça a tendance à revenir deux à trois fois dans le mois, c'est génant." Apparemment, le phénomène ne se concentre pas uniquement sur le quartier des Bouroches.

Vanessa vendeuse à la boulangerie Héliot située dans le quartier des Bourroches à Dijon © Radio France - Stéphane Parry

A quelques centaines de mètres toujours à Dijon, d'autres habitants se plaignent aussi de l'eau jaune qui coule du robinet. C'est le cas de Jean-Marc Ottavi. Ce résidant de l'avenue des Champs Perdrix dans le quartier de la Fontaine d'Ouche ne décolère pas sur le problème de l'eau "colorée":" L'eau n'est jamais de la même couleur. Parfois elle est jaunâtre. On se demande si c'est de la terre ou de la rouille. Comme je prends des bains régulièrement, je m'en aperçois tout de suite." Le plus étonnant, c'est le fréquence du phénomène: "Ça n'arrive que le dimanche. A croire que l'eau ne travaille pas le dimanche," ajoute Jean-Marc Ottavi. Cela ne l'empêche pas de consommer l'eau: "Je bois encore l'eau du robinet. Je fais confiance aux techniciens. Ils doivent faire des tests. Si l'eau est propre à la consommation, on peut la boire, même si j'émets des doutes."

Interrogé sur ce phénomène de l'eau colorée, la compagnie Suez qui a en charge des 1 100 km de réseaux d'eau et d'assainissement de Dijon affirme que cette coloration est due à la présence de fer et de manganèse dans la ressource et que l'eau reste potable. Pour solutionner le problème, Suez lance à partir du mardi 30 janvier une vaste opération de nettoyage baptisée le ice-Pigging. "Ce dispositif a pour principe d'injecter de l'eau gelée semi solide, une sorte de coulis dans les tuyaux qui va décrocher la pellicule de fer et de manganèse," explique Geoffroy Deleval, directeur de l'agence Dijon Métropole de Suez.