Dijon : coup de chaud à l'école Joséphine Baker ?

Dijon, France

Des vomissements, la tête qui tourne, et quelques malaises : une quinzaine d'élèves de l'école élémentaire Joséphine Baker à Dijon se sont sentis mal en rentrant de la cantine ce jeudi midi. Les familles ont été appelées par l'établissement pour venir rechercher leurs enfants.

En ce moment il fait très chaud dans les salles de classe, les élèves de l'école doivent marcher sur plusieurs centaines de mètres pour rejoindre la cantine, et d'après un enseignant, la température dans les salles du réfectoire dépasse les 30°C.

C'est sur le chemin du retour que plusieurs élèves se sont plaints de maux de têtes et ont été pris de vomissements. Les enfants concernés sont rentrés chez eux. Les autres ont été allongés dans le hall de l'école, là où il fait le plus frais, avant de faire des activités calmes et de reprendre les cours.

A cause de la canicule, 14 collèges et 5 écoles du département ont choisi de fermer leurs portes ce jeudi et ce vendredi.