Dijon : les enfants apprennent à prendre soin de l'environnement

A l'occasion de la semaine Européenne du Développement Durable, la ludothèque du jardin des familles à Dijon a organisé une matinée au parc, pour faire découvrir aux enfants les bacs à compost, et les sensibiliser aux questions écologiques.

Le parc Clémenceau à Dijon a plutôt la taille d'un square. Mais dans tous les recoins de ce petit jardin, il y a de quoi prendre soin de l'écologie et de la biodiversité. La ludothèque du jardin des familles a décidé d'emmener les tout-petits avec leurs parents et leurs assistantes maternelles pour une visite guidée et commentée sur le thème de l'écologie.

Dans un coin caché du parc, on tombe nez à nez avec trois gros bacs en plastiques. Esteban, 3 ans, les reconnaît immédiatement : " c'est pour le compost, on met les peaux de fruits dedans ." Depuis un mois, grâce à l'association " Un tigre au parc ", sa maman Laetitia s'est procurée un petit seau pour jeter les déchets organiques. Elle vide son seau une à deux fois par semaine dans ces gros bacs à compost qui sont dans le parc, et elle est ravie : " même avec la chaleur en ce moment, ça ne dégage aucune odeur, le seau est bien hermétique. Et puis j'ai diminué de moitié le volume de mes poubelles ménagères. "

Les bacs à compost dans le parc Clémenceau © Radio France - Anne Pinczon du Sel

En continuant la promenade dans le parc, on lève les yeux, et on aperçoit dans les arbres un abri pour les chauve-souris. Plus loin, c'est un nichoir pour les oiseaux. Mais les enfants, eux, ont plutôt le nez dans l'herbe. Ils ramassent des feuilles et des fleurs pour se constituer un petit herbier. Laurence, qui est assistante maternelle, fait tout pour les enfants soient sensibilisés à la protection de l'environnement : " il faut leur apprendre ça quand ils sont tout petits, comme ça quand ils seront adolescents, pour eux ce sera naturel. Nous, c'est la galère, parce qu'il faut tout apprendre. Mais eux, ils auront adopté les bons gestes très tôt."

Une analyse que partage Michel Dumont. Il a été instituteur pendant des années, avant de devenir président de l'association " Un tigre au parc ". Et il explique que "' ce sont déjà des petits citoyens, ce sont eux qui prendront des décisions plus tard. Alors à n'importe quel âge, tout ce qu'on peut leur dire, ça leur rentre dans la tête. Peut-être même que parfois, ils arrivent à faire la morale à leurs parents, en leur disant qu'il ne faut pas jeter les papiers par terre par exemple. " Et il constate que dans le quartier, tout ce qui a été réalisé par des enfants ( une fresque, des affiches, etc) n'a jamais été dégradé ou vandalisé.