Dijon : une application pour surveiller la qualité de l'air

Depuis le 6 avril, des données quotidiennes concernant la métropole de Dijon sont disponibles sur l'application "Air to go", qui permet de connaître en temps réel la qualité de l'air.

Un chiffre entre 1 et 10 permet de connaître la qualité de l'air.

Dijon, France

Depuis le 6 avril, Dijon et sa métropole sont disponibles sur la carte de l'application "Air to go", qui permet aux grands publics d'avoir accès aux mesures de la qualité de l'air.

Gratuite et disponible sur les plateformes Android et Apple, cette application était jusqu'ici opérationnelle en Auvergne-Rhône-Alpes. Elle permet désormais d'avoir accès en temps réel aux données et aux prévisions de l’observatoire Atmo Bourgogne-Franche-Comté.

Un chiffre compris entre 1 et 10

Concrètement : il suffit de lancer l'application sur son téléphone pour visualiser l'indice du jour, compris entre 1 et 10. Plus le chiffre est bas, et meilleure est la qualité de l'air. Un indice proche de 10 (affiché selon une échelle qui va du vert au rouge) signifie que l'air est pollué au dioxyde d'azote, aux particules fines ou à l'ozone.

Une fois l'indice affiché, Air to go propose toute une liste de conseils pratiques. En cas de vigilance rouge par exemple, l'application vous recommandera de sortir de chez vous à des moments bien précis : avant 13h ou après 20h, pour éviter les pics de pollution.

Un outil pédagogique

En parallèle de cette application, Dijon Métropole a choisi de développer un outil pédagogique intitulé "Mon air, ma santé".

"C'est une plateforme interactive qui permet d'échanger de bonnes pratiques...", explique Catherine Hervieu, la déléguée Environnement à Dijon Métropole. "Cet outil est un moyen de synthétiser tout ce qu'il est possible de faire, à l'échelle individuelle comme institutionnelle, pour préserver la qualité de l'air".

Le nombre de décès liés aux particules fines est estimé à 48 000 chaque année. Dont 2 200 en Bourgogne-Franche-Comté, selon les chiffres de l'Observatoire régional de santé.