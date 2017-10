Dimanche estival sur les plages bretonnes

Le soleil a brillé une bonne partie de la journée, notamment en bord de mer, comme à Cancale. L'occasion pour de nombreuses familles de ressortir seaux et râteaux après plusieurs week-ends pluvieux.

Beaucoup sont arrivés sur la plage de Port-Mer en fin de matinée pour pique-niquer sur le sable. Seuls quelques enfants se jettent à l'eau, les parents préfèrent eux ne mouiller que les pieds. "Ce matin, ma fille m'a demandé qu'on aille manger des sandwichs sur la plage, donc on a préparé ça, et on est venues sur un coup de tête" explique Séverine. Une fois les sandwichs engloutis, la petite Kira a entrepris de construire des châteaux de sable. C'est d'ailleurs l'activité principale des enfants ce dimanche. Jocelin et Hélène ont ramené un sac entier de pelles et râteaux pour leurs deux filles.

La famille est équipée pour passer la journée sur la plage © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Pendant que les enfants s'activent, les adultes surveillent mais en profitent pour se détendre. A eux deux, Pierre et Nicolas ont cinq enfants à charge ce dimanche, pendant que leurs femmes sont au travail. "On habite à Saint-Malo, donc quand il fait beau on aime bien venir ici, c'est un peu plus calme, moins pris d'assaut par les touristes !" explique ce dernier.

Un beau temps inattendu

La plupart des familles présentes ne sont pas venues à la plage depuis l'été. "Et d'habitude quand on vient en octobre, c'est pas en maillot de bain, et on ramène beaucoup moins de jouets !" lance Jocelin. Des rayons de soleil d'autant plus appréciés que le mois de septembre a été relativement maussade. "On est pas trop venus au mois de septembre car il a beaucoup plu, regrette Séverine. En plus avec la rentrée scolaire, on courrait un peu partout". Laetitia elle est venue de Normandie : "Ce week-end était prévu depuis deux mois, la chance a fait que le soleil est présent ! On ne s'y attendait pas, on est partis sans prendre de serviette ni quoi que ce soit, donc on va improviser !" lance-t-elle. Le programme pour la journée :

"Détente, balade, restaurant... C'est tout et c'est déjà très bien !"