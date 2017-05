Dimanche, nouveau pic de chaleur : prenez vos précautions

Dimanche s'annonce dans de nombreuses régions de France comme la plus chaude journée de ce chaud weekend de l'Ascension. En ville, à la plage, sur les routes, soyez vigilants pour éviter les malaises.

La vague de chaleur qui touche la majeure partie de la France devrait connaître son apogée ce dimanche. De nouveaux records de températures devraient être battus, après ceux de vendredi dans l'ouest. Les 30 et 35 degrés devraient encore être atteints. Météo France annonce que l’Ile-de-France, la Champagne et la Bourgogne seront les territoires les plus touchés. Pour les prévisionnistes, l’intensité et la durée de la vague de chaleur ne justifient pas le terme de canicule, mais l'épisode est tout de même qualifié de "remarquable pour la saison". Aux fortes températures s'ajoute un taux d'humidité élevé en Nouvelle Aquitaine, dans les Alpes et le nord-est, en passant par le bassin parisien.

De fortes chaleurs pour la fin du weekend de l'Ascension. © Visactu

Ne jamais laisser seul dans une voiture un enfant, une personne âgée

Avec ces températures très au-dessus des normales de saison, il ne faut pas négliger le risque de coup de chaud. Ceux qui prendront la route ou le train à la fin du weekend prolongé doivent emporter des quantités d'eau suffisantes, se vêtir légèrement, et éviter, si possible les heures les plus chaudes. En voiture, prévoyez davantage de pauses. Il faut faire boire plus que d'habitude les enfants et les personnes âgées. Bien évidement, ne les laissez jamais seuls dans une voiture.

Des conseils pour éviter le coup de chaud. © Visactu

En fin de journée, dimanche, il pourrait y avoir des orages, dans le sud ouest, les Alpes et le nord est. Dès lundi, les températures vont baisser, sauf sur la façade Est du pays.

Et ailleurs en Europe ? Il fait aussi très chaud, comme le relève La Chaîne météo.