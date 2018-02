C'est le froid et le verglas que les Franciliens vont devoir affronter ce jeudi. Après la neige voici les gelées. Les températures pourront descendre jusqu'à -10 degrés. Le froid persistera jusqu'à vendredi et il pourrait encore neiger. Suivez la situation en direct.

Paris, Île-de-France, France

Après les fortes chutes de neige de mardi et de la nuit de mardi à mercredi, la situation s'est améliorée progressivement avec une atténuation des chutes de neige.

Le froid va se maintenir et même s’accentuer à partir de mercredi soir et surtout cette nuit, prévient Météo France. Les gelées seront très fortes avec localement des températures qui pourront atteindre -10°C, en Ile de France.

La neige va se durcir. Les chaussées qui n'ont pas été salées ou sablées resteront très glissantes.

DIRECT : suivez l'évolution de la situation

17h - La N118 est pratiquement dégagée mais elle reste fermée car les autorités craignent l'arrivée du verglas.

- Le ramassage scolaire n'aura pas lieu jeudi dans l'Essonne et dans le Val-d'Oise. En Seine-et-Marne il n'y aura pas de transports scolaires jusqu'à la fin de la semaine.

La ministre des Transports Elisabeth Borne demande aux Franciliens de ne pas prendre leur voiture ce soir et jeudi.

16h - Brouillard givrant et verglas. Déneigez pour ne pas glisser : c'est la demande de la Ville de Versailles à tous ses habitants. Il faut déneiger au plus vite et avant la nuit les trottoirs devant leur habitation.

A Versailles, on attend des baisses de températures jusqu’à - 8 degrés mais aussi des brouillards givrants et du verglas et la Ville veut prévenir les risques d’accidents.