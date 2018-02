Paris, Île-de-France, France

Après la neige ce sont les gelées et le verglas qui perturbent l'Ile-de-France ce jeudi matin. Il est toujours déconseillé de prendre sa voiture ce matin mais si vous n'avez pas d'autres choix soyez très prudent, ça glisse même si de nombreux axes ont été dégagés et salés. Les camions ne peuvent pas circuler ce jeudi.

7h : le métro et le RER sont perturbés. La ligne 1 et 14 seront renforcées aux heures de pointe. Certains bus vont circuler mais le réseau est perturbé. La ligne 6 du Tram ne fonctionne pas à cause des rails gelés. Le T1, T2, T3b, T7 et T8 roulent normalement, indique la RATP. Le T5 est perturbé. La RATP vous conseille de vous renseigner via son compte twitter : @GroupeRATP