Comme annoncé, la Seine a de nouveau débordé dans la nuit de mercredi à jeudi à la faveur de pluvieurs évènements dont des coefficients de marée importants. On fait le point sur les conséquences.

Seine-Maritime, France

Evacuations à Saint - Aubin - Les Elbeuf, en Seine-Maritime

28 personnes ont été évacuées à partir de 16h ce mercredi après midi. Le maire Jean-Marie Masson explique "_l'eau est montée et puis surtout, il n'y avait plus d'électricité. Edf avait coupé le courant par sécurité".Conséquence "on a évacué les personnes....en barque ...celles qui vivent sur le chemin de halage"._ Tout le monde a été relogé. Jean Marie Masson le maire de Saint-Aubin-les-Elbeuf précise que cette situation s'est déjà produite lors de la crue de 2001

Crue de la Seine : hauteurs constatées

A Elbeuf, la Seine a atteint 10m96 cette nuit soit légèrement supérieur à la crue de juin 2016 10m67. A Rouen, on a légèrement dépassé le niveau enregistré au tout début de l'année soit 9m69 soit 9m67. A La Bouille à l'ouest de Rouen, on note une hauteur de la Seine de 9m52