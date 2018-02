La neige devrait arriver plus tôt que prévu en Ile-de-France. Les premiers flocons sont attendus vers 9h dans les Yvelines. Laissez encore votre voiture au parking ce vendredi. Les transports en commun fonctionnent pratiquement normalement. Suivez l'évolution de la situation avec notre direct.

Paris, Île-de-France, France

La neige est de retour en Ile-de-France ce vendredi. Il est conseillé de ne pas prendre sa voiture et de privilégier les transports en commun qui fonctionnent quasi normalement. Attention, il a fait très froid dans la nuit de jeudi et vendredi et la neige qui restait sur les trottoirs a gelé. Ça glisse.

