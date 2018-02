Normandie, France

Circulation difficile sur les routes

Cela roule sur l'A 28. En revanche, la SANEF précise que les conditions de circulation sont délicates sur l'A13 et d'ailleurs les poids lourds ont interdiction de rouler sur cet axe dans sa partie euroise en direction de Paris. Même chose pas de poids lourd sur la nationale 12 entre Alençon et Dreux et sur la nationale 154 entre Evreux et Dreux. A Beuzeville, des poids lourds se sont mis en portefeuille. 500 poids lourds sont en attente à Heudebouville.

Transports scolaires supprimés

Les transports scolaires sont suspendus pour la communauté de communes Interco Normandie Sud Eure, allant de Rugles à Breteuil et de Damville à Verneuil d'Avre et d'Iton. Les élèves du sud d'Evreux de l'agglomération Evreux Portes de Normandie. Pas de transports scolaires pour les communes du Vexin normand autour de Gisors . Pas de transports également dans l'interco Bernay terre de Normandie autour de Bernay Brionne Beaumesnil et Broglie .

Trains en retard ou supprimés

si vous prenez le train il y a eu une dizaine de trains supprimés ce matin. Beaucoup de trains sont en retard. La direction de la SNCF conseille de ne pas se rendre à Paris jusqu'à midi. La seule bonne nouvelle c'est que selon enedis il n'y pas de coupures de courant