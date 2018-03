Franche-Comté, France

De gros problèmes de circulation un peu partout en Franche-Comté ce jeudi 1er mars. Les routes sont blanches et on commence à avoir des bouchons avec des camions bloqués malgré le salage et le passage des chasses neige.

Pour l'instant aucune mesure d'interdiction de rouler pour les camions n'a encore été prise.

De gros points de blocages sur tous les axes

Le plus gros problème se situe sur l'autoroute A 36.

Il y a deux points de blocage dans le côte de Séchin près de Baume les Dames et à St Maurice où on ne circule plus à cause de camions bloqués

La société d'autoroute explique que ce sont des camions qui n'ont pas respecté l'interdiction de dépasser et qui se sont retrouvé en difficulté. Ils coupent toute la circulation et empêchent les chasses neige de faire leur travail.

Sur les routes secondaires, le point noir c’est la RD 457, l’axe Vesoul-Besançon bloqué par des poids lourds. Plusieurs sont sur le coté.

Des chasses neiges sortis depuis tôt ce matin

Dans la ville de Besançon, 13 chasse neige tournent depuis 3h30 ce matin sur les 150 km d'axes prioritaires.

130 personnes sont mobilisées pour le déneigement. Il y a aussi du déneigement manuel notamment pour les stations de tram

Il n’y a pas de bus ni en urbain ni en périurbain. Seuls les trams circulent.

Les pluies verglaçantes arrivent par le sud et commencent actuellement à toucher le Jura

Suivez la situation en direct sur France Bleu Besançon.