Un nouvel épisode neigeux est attendu ce vendredi. 27 départements sont toujours placés en vigilance orange neige et verglas. Les transports restent perturbés notamment en Île-de-France à cause du verglas. Les températures sont glaciales. Suivez la situation en direct.

Et retombe la neige ! Après un premier épisode neigeux mardi et mercredi, rebelote ce vendredi sur une grande partie du territoire. Les hauteurs de neige attendues seront inférieures à celles du début de semaine avec une nouvelle couche de 3 à 7 centimètres. La nuit a été très froide avec des températures allant jusqu'à -14°C dans l'Eure-et-Loir.

Quelles sont les prévisions ? Quelle est la situation dans les transports ? France Bleu vous accompagne et vous donne quelques conseils avec cet article mis à jour en temps réel.

Le point à 8h

27 départements de la Corrèze au Pas-de-Calais en passant par l'Île-de-France sont placés en vigilance orange neige-verglas

32 départements ont activé le plan grand froid pour héberger les sans-abri depuis lundi

Le ramassage scolaire sera perturbé dans au moins 19 départements

Le gouvernement appelle les automobilistes à différer leur voyage et à redoubler de prudence sur les routes

Trafic normal sur l'ensemble des TGV, retour progressif à la normal sur le réseau Transilien d'Ile-de-France

La N118 en région parisienne reste fermée jusqu'à samedi midi

La RN 1 dans le Val-d'Oise est fermée

Le direct

8h : Pour le moment, les transports de région parisienne ne subissent que quelques perturbations. La RATP prévoit un trafic normal sur les lignes de métro. Les bus roulent normalement. Le tram T6 est en partie interrompu, il y a des bus de substitution. Côté SNCF et Transilien, il y a des perturbations sur les lignes J, N, L, P, R, U et sur le tram T4. Retrouvez les perturbations dans le direct de France Bleu Paris.

7h51 : En région parisienne, les autorités recommandent à nouveau aux automobilistes de laisser la voiture au garage ce matin.

⚠️[#NeigeVerglas] #VigilanceOrange : Prévision d’un épisode neigeux ce jour: La @prefpolice renouvelle sa consigne aux automobilistes de ne pas utiliser leurs véhicules — Préfecture de police (@prefpolice) February 9, 2018

7h35 : La nuit a été glaciale, avec des températures souvent négatives, et même -14,2°C à Blandaville et -13,8°C à Châteaudun, en Eure-et-Loir. Couvrez-vous bien avant de sortir ce matin !

Le ciel dégagé de la nuit et les sols couverts de #neige ont favorisé la chute des #températures avec des valeurs très basses, inférieures à -10°C entre la #Champagne, la région Centre val-de-Loire et les Pays-de-la-Loire. pic.twitter.com/BNL3e9M6aC — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) February 9, 2018

7h32 : La neige a commencé à tomber sur certains départements, à commencer par l'Orne et la Seine-Maritime, comme le montre cette carte de Météo France.

#VigilanceOrange Nouvel épisode neigeux sur le pays. Il #neige (en bleu) en ce moment de l'Orne à la Seine-Maritime. Accentuation dans les prochaines heures avec le décalage de la perturbation vers l'est.

Restez informés sur https://t.co/KA0Ij2pf5Ipic.twitter.com/C3F4w0OUnV — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) February 9, 2018

7h29 : D'autres élèves vont rester plus longtemps que prévu en classe de neige. Des élèves du Cher se retrouvent bloqués en Savoie et dans le Puy-de-Dôme à cause des intempéries, raconte France Bleu Berry.

Cher : des élèves partis en classe de neige se retrouvent coincés en Savoie et dans le Puy-de-Dôme https://t.co/2iIXHLpfov — France Bleu Berry (@FB_Berry) February 9, 2018

7h22 : Pour certains enfants, la neige est synonyme de bonne nouvelle. Dans la Creuse, les écoliers pourront finir les cours plus tôt vendredi.

7h20 : Bonne nouvelle si vous prenez le train : le trafic sera normal sur l'ensemble des lignes TGV vendredi, a annoncé soir la SNCF qui prévoit un "retour progressif à la normale" en Ile-de-France sur le réseau Transilien.

7h18 : Un nouvel épisode neigeux est prévu ce vendredi. Selon Météo France, une perturbation aborde la Bretagne dans la nuit et progresse vers l'est dans la journée de vendredi. Les gelées vont se généraliser à l'avant. En fin de nuit, en arrivant sur de l'air froid, les pluies vont se transformer en neige jusqu'en plaine. Ce passage neigeux apportera en quelques heures une couche de neige fraîche de 3 à 7 cm. Ces chutes de neige se décaleront progressivement vers l'est en cours de journée puis soirée. Plus de détails dans notre article à lire ici.

#MétéoDeDemain De nouvelles chutes de neige sont attendues en plaine sur une bonne partie du pays. Fréquentes gelées matinales.

Restez informés https://t.co/oAkxOPa1eb / https://t.co/bbNAHFUEZcpic.twitter.com/UzwbFkdyhJ — Météo-France (@meteofrance) February 8, 2018

7h17 : Les transports scolaires seront perturbés dans au moins 19 départements vendredi. La liste (non exhaustive) selon nos informations : l'Essonne, la Seine-et-Marne, le Val-d'Oise, les Yvelines, l'ensemble de la région Centre-Val-de-Loire (Loiret, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Cher, Indre, Loir-et-Cher), l'ensemble de la région Hauts-de-France (Aisne, Oise, Nord, Pas-de-Calais, Somme), les Ardennes., la Sarthe, la Corrèze et la Haute-Vienne.

7h15 : 27 départements en vigilance orange neige-verglas. Sont concernés : Aisne (02), Cher (18), Corrèze (19), Creuse (23), Eure (27), Eure-et-Loir (28), Indre (36), Indre-et-Loire (37), Loir-et-Cher (41), Loiret (45), Nord (59), Oise (60), Orne (61), Pas-de-Calais (62), Sarthe (72), Seine-Maritime (76), Somme (80), Vienne (86) et Haute-Vienne (87) et toute l'Ile-de-France : Paris et petite couronne (75-92-93-94), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Essonne (91) et Val-d'Oise (95).

7h12 : Encore de la neige ce vendredi, mais "un cran nettement en dessous" de l'épisode précédent. Jusqu'à 10 centimètres attendus vendredi dans le Nord, 15 dans les Pyrénées. Lire notre article ici.

7h11 : Circulation interdite dans le Val-d’Oise dès vendredi 5h sur la RN 1

7h10 : En prévision du nouvel épisode de neige prévu sur l'Île-de-France ce vendredi, la RN 118 restera fermée entre le pont de Sèvres et Les Ulis dans les deux sens. La RN 1, elle, sera fermée uniquement dans le sens province-Paris, de l'Isle-Adam jusqu'à la N104.

🔴NEIGE EN ILE DE FRANCE - La N118 reste fermée jusqu'à nouvel ordre entre Pont de Sèvres et Les Ulis. Suivez notre direct ⤵️https://t.co/WdtFtfLOkB — France Bleu Paris (@francebleuParis) February 8, 2018

7h05 : Quelques conseils pour affronter le froid.

7h03 : Trente-deux départements ont déclenché le plan "grand froid", pour ouvrir des places d'hébergement d'urgence aux SDF. Voici ce que prévoit ce plan.

6h51 : Si vous êtes contraints de prendre la route sous les intempéries, n'oubliez pas de respecter quelques conseils de prudence de base. On vous fait le récap en une minute :

6h42 : La neige est (encore) tombée dans la nuit. Les cumuls attendus étaient conséquents par endroit, et ça va continuer jusqu'à samedi, comme l'explique la vidéo ci-dessous.

6h30 : Bonjour et bienvenue dans ce direct. Après une journée perturbée dans bon nombre de départements hier jeudi, ce vendredi est de nouveau placé sous le signe de la neige et du froid. Nous sommes là pour vous accompagner au fil de la journée.