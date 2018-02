DIRECT - Neige, froid, verglas : des températures glaciales, l'Île-de-France toujours en vigilance orange

Par La rédaction de France Bleu, France Bleu Paris et France Bleu

La vague de froid se poursuit ce jeudi, avec des températures glaciales. Huit départements sont toujours placés en vigilance orange neige et verglas. Les transports restent perturbés et les routes paralysées notamment en Île-de-France à cause du verglas. Suivez la situation en direct.