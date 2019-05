Distribution de pailles, de gobelets et de sac recyclables aux commerçants de Palavas

Palavas-les-Flots, France

Exit le plastique à Palavas. C'est le message qu'a voulu faire passer la mairie aux 200 commerçants palavasiens. Christian Jeanjean a fait le tour des restaurateurs, des bars et autres glaciers du front de mer, en leur distribuant des pailles en papier kraft, des gobelets en carton et des sacs biodégradables.

"Nous incitons tous les commerces palavasiens à protéger et à respecter la mer" explique le maire de la commune. La ville est particulièrement touchée par la pollution due aux plastiques, très utilisés pendant la saison estivale.

Une incitation

Alors bien sur, ce kit ne sera pas suffisant pour couvrir la saison, mais il permet de sensibiliser à l'utilisation des produits recyclables. Jacques Mestre, de l'Union des métiers et des industries de l'Hôtellerie, qui prend part à l'opération, l'explique. "Je démarre avec ça, et ensuite, je me réapprovisionne." Et le prix légèrement plus élevé de ces pailles biodégradables n'est pas un soucis. "C'est pas cinq centimes de plus ou de moins qui vont changer quelque chose. Donc il faut jouer absolument le jeu, et quand il y aura les quantités, et que tout le monde fera ça, les prix baisseront."

Des commerçants prêts à tenter l'expérience

Laurent, qui tient un bar en bord de plage, avait déjà prévu de passer du plastique au carton. Il attend juste de vider son stock. Pour Sandra, restauratrice, ça va être une expérience. "On va faire l'essai dans les cocktails, je pense que ça va bien se passer. Par contre les gobelets en carton pour les verres à cocktail, ça va être compliqué ... Mais les pailles on va tenter, on va voir les réactions des clients."