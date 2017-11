Diviz ar yaou | Da betra servij ar C'hop 23, an emvod bras war cheñchameñchoù an hin ?

Abaoe dilun eo bodet tost holl broioù eus ar bed e Bonn, e bro Alamagn, evit ar C'hop 23. Met da betra servij an emvod bras war cheñchameñchoù an hin. Setu tem an diviz, aozet d'ar yaou 9 a viz du war France Bleu Breizh Izel.

Sañset e vo 2017 bloavez tommañ an istor. Tommoc'h tommañ eo an hini, eme an holl skiantourien. Setu perak eo bodet dileuridi 196 bro e Bonn. Sañset e vo kemeret ganto reolennoù evit lakaat e plas an emglev sinet e Paris, daou vloaz zo, gant ar pal ne bignfe ket an derezhioù en tu all da zaou zerez.

Met justawalac'h petra zo tremenet da vat abaoe daou vloaz ? Mont a ra an traoù war welaat ? Petra a vez graet, amañ e Breizh, da skouer evit stourmañ a-enep cheñchameñchoù an hin ? Ar goulennoù-mañ a vo savet d'ar yaou 9 a viz Du, etre 7e10 ha 7e30 noz, war gwagennoù France Bleu Breizh Izel

Tri den pedet ganeomp

Asambles e vo ganeomp tri den :

Gwenole Guevel , meteorologour war e leve ;

, meteorologour war e leve ; Yann-Fañch Kerneis , dilennet e meurgêr Brest, e-karg eus an takadoù naturel hag deus an transportoù, ezel eus Europa Ekologiez ar re c'hlas ;

, dilennet e meurgêr Brest, e-karg eus an takadoù naturel hag deus an transportoù, ezel eus Europa Ekologiez ar re c'hlas ; Elisabeth Kerloc'h, ezel eus Greenpeace, Dour ha Sterioù Breizh, Breizh vev ha deus ar gevredigezh Demel (Développement maîtrisé des espaces littoraux).

