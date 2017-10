DOCUMENT EXCLUSIF - Quand le médiateur Gérard Feldzer donne raison aux partisans de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes

Lors d'une réunion il y a quelques jours, Gérard Feldzer, membre de la mission de médiation et proche de Nicolas Hulot, s'est exprimé sur le bruit près de l'aéroport de Nantes-Atlantique et dit que "la solution idéale serait de déplacer à Notre-Dame-des-Landes". France Bleu s'est procuré ce document

La scène se déroule la semaine dernière à Nantes, lors d'une audition menée par la mission de médiation, nommée par le gouvernement en vue de mettre un terme au blocage du projet de transfert de l'actuel aéroport de Nantes vers Notre -Dame-des-Landes. Les échanges durent plus d'une heure et demie. Ils ne sont pas destinés à être rendus publics mais sont enregistrés : France Bleu Loire Océan s'est procuré un enregistrement de ces débats, et en diffuse un extrait. Dans ce document, l'un des trois médiateurs, Gérard Feldzer, prend la parole à propos des nuisances sonores actuellement subies par les riverains de l'actuel aéroport de Nantes-Atlantique, à Bouguenais.

La solution idéale serait de déplacer à Notre-Dame-des-Landes" (Gérard Feldzer, à propos des nuisances sonores autour de Nantes-Atlantique)

Ce proche de Nicolas Hulot, ancien conseiller régional élu sur une liste Europe Ecologie Les Verts en Ile-de-France, explique s'être déplacé à Rezé et Bouguenais, communes du Sud-Loire, proches de Nantes-Atlantique. "On a vu les dommages pour le bruit et les conséquences sur la santé, on est parfaitement en accord avec ça. Il n'y a pas de désaccord entre nous", explique-t-il aux participant-es : "il faut trouver les solutions. Bon, alors, la solution idéale, ce serait de déplacer à Notre-Dame-des-Landes, mais c'est pas à nous de juger." L'ancien pilote de ligne rappelle, ensuite, le rôle des médiateurs : "c'est mettre des arguments. Le bruit en est un, et c'est un élément fort."

Gérard Feldzer lors d'une audition menée dans le cadre de la mission de médiation sur Notre-Dame-des-Landes Copier

Dans ce document sonore, Gérard Feldzer n'affirme évidemment pas qu'il faut, selon lui, transférer l'aéroport à Notre -Dame- des-Landes. Mais de la part de ce lui que Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat, favorable au projet, qualifiait en juin d'"opposant notoire à Notre-Dame-des-Landes", cette sortie n'a rien d'anodin. Rappelons que le rapport des médiateurs doit être remis le 1er décembre au gouvernement. Edouard Philippe, Premier Ministre, a expliqué qu'ensuite, une "décision définitive" sera prise.