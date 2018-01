Les eaux montent ces derniers jours dans la région, après la passage de la tempête Eleanor. Doit-on redouter de fortes inondations ? Quels secteurs sont sous surveillance ? Réponses du bureau de la défense et de la sécurité à la préfecture de la Côte-d'Or.

Dijon, France

Dans le Morvan, le Serein déborde. Et ce n'est pas le seul cours d'eau à sortir de son lit. L'importante quantité de pluie tombée ces derniers jours font craindre des inondations. L'Ouche, la Saône et l'Ognon sont en vigilance jaune, deuxième niveau d'alerte sur quatre, d'après le dispositif vigicrues. "Il n'y a pas de situations critiques pour le moment", explique Chantal Armani, cheffe du bureau de la défense et de la sécurité à la préfecture de la Côte-d'Or.

• Est-ce qu'on risque des inondations dans les prochaines heures ?

Chantal Armani, cheffe du bureau de la défense et de la sécurité à la préfecture de la Côte-d'Or : "pour l'instant, c'est une situation 'classique' en Côte-d'Or, à cette période de l'année. Les cumuls de pluie que nous avons pu essuyer ces dernières 48 heures peuvent laisser penser que les cours d'eau vont gonfler. Ceux qui sont surveillés atteignent des seuils qui nécessitent une vigilance particulière. _Nous sommes très vigilants_."

• Quels cours d'eau sont surveillés ?

"Dans le département, il y a trois principaux cours d'eau qui sont surveillés par les services de prévision des crues : l'Ouche, la Saône et l'Ognon. Tous les autres cours d'eau que l'on connait bien en Côte-d'Or, tels que _l'Armançon, la Vingeanne, la Tille, la Norges et bien d'autres, sont également sous surveillance_. Nous disposons d'outils, les résultats peuvent être analysés par les services de la direction départementale des territoires (DDT)."

Bulletin vigicrues du 4 janvier 2017 (capture d'écran). - www.vigicrues.gouv.fr

• Comment surveille-t'on les cours d'eau ?

"Il y a des stations qui sont placées aux endroits les plus intéressants de ces cours d'eau, pour surveiller leur débit et leur hauteur."

• Est-ce que c'est une activité exceptionnelle ?

"En termes de nombre d'agents d'astreinte à la préfecture, _c'est toujours un épisode qui nécessite une analyse régulière en cours de journée_, pour éventuellement porter un message d'alerte aux élus. Nous disposons d'un outil qui est une télé-alerte qui permet, en cas de passage à des niveaux critiques, de prévenir les élus pour que le message soit passé à leurs concitoyens."