Dordogne : 36 000 foyers privés d'électricité à cause du vent et des arbres arrachés

36 000 foyers sont privés d'électricité ce lundi après-midi en Dordogne à cause des vents forts qui soufflent sur le département. Les pompiers ont également du intervenir à plusieurs dizaines de reprises pour des arbres arrachés.

Les vents qui soufflent fort sur la Dordogne ce lundi après-midi provoquent pas mal de coupures d'électricité. Selon Enedis, 36 000 foyers sont sans courant. Les coupures concernent l'ensemble du département. Météo France qui a placé ce lundi la Dordogne en vigilance orange aux vents prévoyait des rafales jusqu'à 110 km heure cette après-midi. Les agents d'Enedis sont sur le pont depuis plusieurs heures déjà, mais certains foyers ne devraient pas retrouver le courant d'ici ce soir.

80 interventions pour des arbres arrachés

A cause du vent, les pompiers ont enregistré une quarantaine d'interventions, principalement pour des arbres tombés sur les routes. C'était le cas ce lundi midi sur la D47 , la route qui relie Sarlat aux Eyzies. Un autre arbre a également obstrué la route entre Fossemagne et Milhac-d'Auberoche. Les services d'entretien des communes et du département sont également intervenus à une quarantaine de reprises, là aussi pour des arbres arrachés ou des objets qui se sont envolés.

A Thenon ce gros arbre n'a pas résisté au vent - Nicole Ravidat

A cause de ce gros coup de vent, la ville de Périgueux a décidé de fermer tous les parcs et jardins de la communece lundi après-midi. Selon les prévisions de Météo France, les vents devraient faiblir à partir de 20h.