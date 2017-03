Dordogne : 5000 foyers toujours privés d'électricité et 5000 abonnés Orange sans téléphone et internet

Ce mardi matin, 5000 foyers n'ont toujours pas d'électricité en Dordogne suite au passage de la tempête Zeus. 5000 abonnés de l'opérateur Orange sont également privés de téléphone et d'internet.

Les techniciens d'Enedis sont à pied d'oeuvre mais ce lundi matin, 5000 foyers sont toujours privés d'électricité en Dordogne. Selon Enedis, c'est le Nord de la Dordogne qui est le plus touché. C'est la conséquence du passage de la tempête Zeus hier sur le département. Au plus fort du gros coup de vent, 36 000 foyers n'avaient plus le courant hier. Il y a donc une grosse amélioration depuis hier mais Enedis, malgré les efforts des techniciens sur le terrain, ne garantit pas que tout le monde aura retrouvé le courant d'ici ce soir.

5000 abonnés Orange sans téléphone et internet

La tempête a également des conséquences sur les lignes téléphoniques. Des infrastructures ont été abîmées. Ce mardi, l'opérateur Orange annonce que 5000 de ses abonnés n'ont plus ni téléphone ni internet, là aussi pour l'essentiel dans le Nord de la Dordogne. Orange attend qu'Enedis remette le courant pour pouvoir rétablir le réseau téléphonique.

Orange demande aux abonnés qui ont des problèmes de les signaler au 39 00 ou d'envoyer un mail à l'adresse suivante : dommages-reseaux@orange.fr