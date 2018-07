Périgueux, France

Après les orages de la nuit de dimanche à lundi qui ont fait quelques dégâts, suite à la foudre qui est notamment tombée sur une toiture à Creysse et sur un transformateur à Bouniagues, la météo devrait être plus clémente dans les heures et les jours à venir.

Quelques averses orageuses possibles ce lundi après-midi, un temps beaucoup plus calme ce mardi, avec des températures dans les normales de saison entre 25 et 26 degrés en Périgord.

Retour de l'instabilité mercredi après midi © Radio France - Météo France

Attention mercredi retour de l'instabilité l'après midi. Mais la bonne nouvelle, c'est que pour l'instant la canicule est derrière nous. Avec 28 à 30 degrés maximum mercredi et même 23 à 24 jeudi.