Dordogne : alerte à la pollution aux particules fines

On l'a évité en décembre, cette fois-ci la Dordogne est en alerte pollution aux particules fines depuis ce vendredi à cause des températures basses, du manque de vent et du soleil. L'épisode devrait se terminer dans le week-end

Pas d'activité physique et limiter le chauffage au bois. L'alerte à la pollution a été lancée ce vendredi en Dordogne. Si le département l'avait évité le mois dernier quand Bordeaux était en alerte, cette fois-ci l'air est bien pollué. Il y a 66 millimètres de particules fines par mètre cube c'est à dire que la qualité de l'air est médiocre.

⚠️ Épisode de pollution aux particules fines en cours sur le département. Retrouvez toutes nos recommandations ▶️▶️ pic.twitter.com/Ewr9bPmFed — Préfet de Dordogne (@Prefet24) January 20, 2017

C'est le soleil de ces derniers jours ajouté à l'absence de vent qui est fautif. "Il favorise le maintien des particules au sol", selon un agent d'Atmo, l'association de surveillance de la qualité de l'air en Nouvelle Aquitaine. Le froid n'arrange rien parce que qui dit températures basses, dit augmentation du chauffage donc des particules fines.

Il y a donc quelques précautions à prendre. Ne faites pas d'activités sportives, éviter les feux de cheminées, rouler 20 km en dessous des vitesses autorisées. Tous les autres conseils sont à retrouver sur le site de la préfecture de Dordogne.