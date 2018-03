Les premières chenilles processionnaires ont fait leur apparition en Dordogne en décembre. Les vagues de froid avaient un peu douché leur enthousiasme. Mais elles sont de retour et peuvent être dangereuses pour les humains,les chiens et les chats.

Dordogne, France

On ne peut pas louper leurs longues processions sur les troncs des pins. Les chenilles processionnaires sont arrivées, quittant leurs nids mousseux pour se terrer dans le sol, entre 5 et 20 centimètres sous terre. Une fois n'est pas coutume, c'est une femelle qui prend la tête du cortège. Le chemin peut prendre quelques jours. Une file peut compter quelques centaines de chenilles et mesurer jusqu'à 40 mètres. Et elles sont particulièrement solidaires.

La raison? La tête de la chenille suiveuse reste en contact avec les poils de l'abdomen de celle qui la précède voilà le secret ! Et des poils, les chenilles n'en manquent pas, jusqu'à un million par individu et sans complexes en plus !

Le problème c'est que ces poils sont très volatiles, dès que la chenille stresse , et ils sont aussi très urticants, provoquant une nécrose de la langue chez les chiens ou les chats. Ils peuvent aussi générer des allergies, des difficultés respiratoires chez les humains.

Une petite vingtaine d'enfants a ainsi été indisposée dans une école maternelle de Marseille début mars. A Ribérac l'année dernière, 5 chiens ont du être euthanasiés. Ils n'arrivaient plus à se nourrir.

Quelles solutions pour limiter la prolifération des chenilles processionnaires ?

On peut évidemment couper les pins atteints par ces insectes mais c'est une solution radicale. L'utilisation de phéromones de synthèse trompe les papillons mâles lors de la reproduction en juin. Mais lorsqu'elles ont entamé leur procession, il existe un éco-piège qui facilite leur capture.Placé sur l'arbre, il permet de les récupérer lors de leur descente.

Enfin il y a le feu, radical à condition de bien se protéger.

La procession peut durer jusqu'au mois de mai, protégez donc vos chiens et vos chats, et si vous avez des mésanges dans votre jardin,, chérissez-les, elles sont l'un des rares prédateurs des chenilles.