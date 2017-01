Dordogne : brouillard et givre au menu de ce vendredi matin

Météo France annonce du brouillard et du givre pour la nuit prochaine et demain matin vendredi sur la Dordogne. Les températures vont redescendre jusqu'à -5 degrès. les automobilistes devront faire preuve de prudence.

Si vous devez prendre la route la nuit prochaine ou demain matin vendredi, soyez prudent. Météo France annonce du brouillard et du givre la nuit prochaine sur la Dordogne. En deuxième partie de nuit ce vendredi matin, "un brouillard dense" va recouvrir peu à peu le Périgord. Les températures vont descendre assez bas et du coup le givre devrait faire son apparition.

Du givre et une visibilité réduite

A l'aube ce vendredi, c'est en Périgord blanc et pourpre que la visibilité devrait être la plus réduite avec des gelées plus sévères. On attend autour de -5 à -4 degrés à Bergerac et Périgueux. Du côté de Ribérac et Monpon les températures tourneront autour de -3 degrés. Il faut donc que les automobilistes fassent preuve de prudence en réduisant leur vitesse et en respectant les distances de sécurité.

Du soleil l'après-midi

En matinée, le soleil fera son apparition sur les côteaux des Périgord vert et noir. Le brouillard devrait tout de même rester tenace sur les vallées de la Dronne, de l'Isle, de la Dordogne et de la Vézère. En seconde partie de journée, le soleil illuminera la Dordogne mais les températures ne dépasseront pas les 3 à 4 degrés.