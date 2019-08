Dordogne : c'est reparti pour la chasse en battue aux sangliers

Champcevinel, France

Ca y est... Les chasseurs sont de retour dans les bois de Dordogne depuis ce long week-end du 15 août, la chasse en battue aux sangliers a rouvert. Elle était autorisée depuis début juin par dérogation dans certains secteurs où les sangliers prolifèrent. Mais cette fois, ce sont tous les chasseurs qui ont pu reprendre les fusils et sortir les chiens.

Une quinzaine d'entre eux de la société de chasse de Champcevinel ce dimanche matin à la recherche du sanglier.

Dans les bois sur les hauteurs de Champcevinel, avec les chasseurs de sanglier © Radio France - Antoine Balandra

A l'image de Bernard 77 ans, et Claude 86 ans. Ils ont 61 et 70 ans de chasse derrière eux. Et comme Bernard l'explique si autrefois ils chassaient un peu de tout, ils se sont spécialisés dans le sanglier récemment dit-il à cause de la prolifération de l'animal.

"Avant je chassais tout, le lapin, le lièvre, le perdreau... Maintenant que l'on est envahis par les sangliers, on se spécialise, il faut limiter les dégâts" explique le retraité

"On a un seul cultivateur dans la commune, il faut qu'on le préserve un peu, il fait de la culture de maïs pour ses ensilages, et rien que jeudi, j'ai vu sortir une dizaine de sangliers du champ là-haut" dit Bernard

Les chiens étaient impatients de repartir à la chasse © Radio France - Antoine Balandra

"Les sangliers couchent les plantes, il font pas mal de dégâts" abonde un autre chasseur. Mais malgré la bonne volonté de tous ces chasseurs, les sangliers s'en sont sortis indemnes ce dimanche, arrivant à s'échapper avant l'arrivée des chiens et des fusils des chasseurs.

L'ouverture générale de la chasse, c'est à dire aux perdrix, aux faisans, au lapin de Garenne, au blaireau, au renard au chevreuil ou encore au cerf, ce sera pour le 9 septembre en Périgord.