Dordogne : chaleur, l'année de tous les records pour les agriculteurs !

Saint-Martin-le-Pin, France

Le service météo de la chambre d'agriculture a fait ses comptes, jamais il n'a fait aussi chaud. Et malheureusement, la situation est en tout point conforme aux prévisions alarmistes liées au réchauffement climatique. Selon les relevés qu'ils ont effectué, la température dans le département a augmenté de 1,4 degré en 2018 par rapport à la moyenne établie entre 1980 et 2000. Mais le paradoxe, c'est que la pluviométrie elle aussi a augmenté de 10 %. Mais la pluie n'est pas tombée partout et de façon régulière. Le Nord est resté plus au sec alors que le Sud et le Bergeracois notamment ont du faire face à des orages et de fortes pluies tout à fait inhabituelles et dévastatrices. Alors les usagers de l'eau doivent s'adapter.

A Saint-Martin-le-Pin, à la Borderie, Jean Pierre Agard est éleveur laitier, certifié bio depuis le mois de novembre. Il possède cinquante vaches laitières et autant de génisses sur 90 hectares, et il a du faire face cet été à un nouvel épisode de sécheresse. Il a entamé ses stocks de fourrage dès la mi-juin pour certains animaux . Aujourd'hui, puisque la météo le permet, il a remis ses vaches à pâturer dès la fin du mois de décembre. Mais Jean-Pierre Agard a décidé de changer son fusil d'épaule pour l'avenir. Il a abandonné le maïs, trop gourmand en eau, pour ne faire que du pâturage.