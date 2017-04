Des morilles de plus de 500 grammes trouvées en Dordogne

Le temps se prête parfaitement à la cueillette des morilles en ce moment en Dordogne. Des champignons de plus de 500 grammes ont été ramassés dans le secteur de Hautefort et de Beaumont-du-Périgord.

Les averses de ces derniers jours, agrémentées de beaux rayons de soleil, il n'en faut pas plus pour faire pousser les morilles. Si la Dordogne est réputée pour ses cèpes, le joli champignon alvéolé de printemps se plait aussi dans les bois périgourdins. Mais la surprise cette année vient de la taille inhabituelle de ces morilles périgourdines.

"Je n'ai jamais vu une aussi grosse morille"

A Hautefort, Bernard Cubertafon a trouvé une morille de 650 grammes. Pour cet amateur de cèpes, c'est une véritable surprise "je n'en ai jamais vu d'aussi grosse". Bernard le reconnait ," la morille est plus difficile à trouver que le cèpe". Ce champignon de printemps se confond avec son habitat et il faut bien scruter les sous-bois pour mettre la main dessus. Et quand on demande à Bernard ce qu'il va faire de cette énorme morille, il avoue en souriant qu'il n'en a que très rarement mangé et que c'est sa femme qui va décider. Les morilles sont très souvent dégustées en omelette.

Un champignon mal connu en Dordogne

Du côté de Beaumont-en-Périgord, Antoine, dit "titi", est lui un habitué de la morille. Il a longtemps arpenté la campagne périgourdine avec son père. Il a trouvé hier lundi, un beau spécimen de 473 grammes. Antoine connait bien les coins à morilles et il le dit le temps de ces derniers jours est excellent pour ce champignon mal connu en Dordogne. Et bien sûr; comme tout amateur de champignon, il ne veut pas dire où il a découvert exactement son trophée.

Antoine a trouvé cette belle morille de 473 gr du côté de Beaumont-du-Périgord - photo Antoine

Prudence, la morille se mange bien cuite

Sachez tout de même que la morille aime les terrains accidentés, les sols remués, type ancien chantier ou ruines de maisons et que vous aurez plus de chance d'en trouver en lisière de bois au pied d'un orme ou d'un noisetier. Enfin si vous avez un doute, n'hésitez pas à vous adresser à la société mycologique du Périgord. Enfin, une fois que vous serez sûr d'avoir trouvé une vraie morille, sachez que la morille crue peut s'avérer toxique, il faut donc bien la faire cuire avant de la consommer.