Dordogne : des bourrasques jusqu'à 100km/h dans le Ribéracois

Le vent va encore une fois souffler fort ce lundi en Dordogne. On attend des rafales pouvant aller jusqu'à 100 km/h dans le Ribéracois en début d'après-midi et le vent sera précédé par la pluie. Des rivières sont déjà sortie de leur lit

Prudence ! Le vent va se réveiller une nouvelle fois en Dordogne ce lundi. Des bourrasques viendront fouetter le Ribéracois et toute la limite avec le Limousin. A Ribérac par exemple, les rafales pourront atteindre jusqu'à 100 kilomètres heure en milieu d'après-midi.

Capture d'écran du site de Météo France © Radio France

Le département est placé en vigilance jaune. Faites attention à vos abris de jardin. Quelques tuiles et branches d'arbres pourront voler également. Attention aussi aux arbres sur la route. De potentielles coupures d'électricité pourraient également avoir lieu comme lors des dernières bourrasques au début du mois de mars. 5000 foyers périgourdins avaient encore été privés de courant après des rafales à plus de 80km/h. Le vent devrait diminuer en fin de soirée et se calmer réellement dans la nuit de lundi à mardi selon le centre météorologique d'Agen.

Pluie et vent

Ce lundi, le vent sera précédé de pluie dans la matinée. Les nuages seront soufflés par les bourrasques en milieu d'après-midi mais attention, certaines rivières comme la Dronne sont déjà un peu sorties de leur lit ou l'Isle à Saint-Astier.

La Dronne a débordé dans le parc de Brantôme ce samedi © Radio France - Jacques de Brantôme

Pour l'instant, le service de prévision des crues classe les cours d'eau en vert, c'est-à-dire pas de vigilance requise.