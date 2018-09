On compte 20 000 pêcheurs en Dordogne - photo illustration

Dordogne, France

Il n'y a pas que dans les magasins de vêtements ou d'électro-ménager que l'on fait des soldes. La fédération de Dordogne pour la pêche et la protection du milieu aquatique a décidé de faire des rabais sur les tarifs de carte de la carte de pêche. A partir du 1er octobre et jusqu'au 15 décembre "la carte de pêche personne majeure" sera à -50%. Pour pêcher dans les rivières de 1ère et 2ème catégorie, le montant de la carte adulte est actuellement de 74 euros.

Dans un communiqué, la fédération explique que " l'objectif est de favoriser l'accès de notre loisir à de nouveaux pêcheurs désireux de pratiquer en cette fin d'année". La carte délivrée permettra en effet de pêcher sur la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2018. Pour attirer de nouveaux publics, la fédération a déjà réduit les tarifs pour les femmes ( 33 euros), pour les mineurs ( 20 euros) et pour les moins de 12 ans ( 6 euros).

L'offre est exclusivement disponible du 1er octobre au 15 décembre sur le site www.cartedepeche.fr ou dans le réseau de dépositaires des associations de pêche de la Dordogne.

En Dordogne, on compte environ 20 000 pêcheurs pour 65 sociétés de pêche et 4000 kilomètres de cours d'eau.