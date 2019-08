Dordogne : un tour itinérant à vélo pour sensibiliser la population aux enjeux écologiques

Trélissac, France

Pour sa douzième édition, l'AlterTour traverse plusieurs communes de Dordogne, du 2 au 10 août : St-Pierre-de-Frugie, Sorges, Sainte-Eulalie d'Ans ou encore Saint-Amand-de-Belvès. Mardi 6 août, dans l'après-midi, une soixantaine de cyclistes ont fait le trajet entre Trélissac et Saint-Aquilin, pour rejoindre le GAEC (Groupement agricole d'exploitation en commun) des Charmes. Ce tour est entièrement préparé par les bénévoles, en autogestion.

Promouvoir le vélo, transition écologique

Les objectifs sont multiples : informer les citoyens, promouvoir le vélo et valoriser des initiatives locales pour soutenir la transition écologique et sociale. Les cyclistes participent à des ateliers, des chantiers participatifs ou visitent des éco-lieux, pour réfléchir à des questions diverses autour de l'agriculture biologique, l'éducation, la culture ou encore l'éco-construction.

Benjamin de l'Earthship Biras, anime un atelier mardi 6 août sur l'éco-construction © Radio France - Manon Leterq

"Nous vivons dans une société dépendante et dopée aux énergies carbones, aux énergies nucléaires, aux intrants chimiques de synthèse, aux OGM, du coup on veut réagir face à ce dopage et agir collectivement", détaille Bruno Clémentin, un des organisateurs, et cycliste depuis la première édition en 2008.

420 participants : une première pour l'organisation

Joanna Bouquet, travailleuse dans le domaine social, termine son trajet dans quelques jours. "Je découvre des éco-lieux et la permaculture. Ce qui est intéressant c'est qu'on peut se faire une idée des choses et se renseigner, là concrètement nous rencontrons les personnes. Cela permet de réaliser comment ces alternatives se structurent."

L'AlterTour affiche déjà complet jusqu'au 25 août, avec 420 participants, qui ont dû s'inscrire sur la plateforme de l'organisation au préalable. Les tarifs varient selon l'âge, et les revenus de chacun, entre 18 à 42 euros par jour.

Les bénévoles de l'organisation vont entamer les démarches en septembre pour programmer la 13ème édition de l'Alter Tour, qui devrait se dérouler à l'été 2020.